En visite de proximité à l’UCAD :Barthelemy Dias promet d’améliorer les conditions sociales des étudiants Le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi à la Ville de Dakar s’est rendu dans les communes Colobane et Fann Point E Amitié, notamment devant l’avenue Cheikh Anta Diop. En compagnie de l’activiste Guy Marius Sagna, Barthélémy Dias a promis d’apporter son soutien aux étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) pour améliorer leurs conditions sociales, une fois à la tête de la mairie de la capitale

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Janvier 2022

Les conditions précaires des étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop préoccupe le candidat de Yaxw à la Ville de Dakar, Barthelemy Dias qui promet de contribuer financièrement afin de combattre cette précarité une fois à la tête de la mairie.



«Nous sommes conscients de votre vie sociale. Et l’Ucad fait partie de la Ville de Dakar. C’est pourquoi, nous allons trouver les voies et moyens pour vous soutenir financièrement afin de vous permettre d’étudier dans de meilleures conditions», a soutenu Barthélémy Dias tout en invitant les étudiants à une prise de conscience sur une éventuelle tentative d’un troisième mandat.



«Puisque le Président Macky Sall est toujours dans son ni oui, ni non, nous devons nous tenir prêts pour faire face à un forcing. C‘est pourquoi, je vous invite tous à voter pour la coalition Yewwi Askan Wi pour le dissuader de son idée de briguer un troisième mandat à l’élection présidentielle 2024», tonne le responsable des khalifistes.



Le leader de Frapp France dégage, Guy Marius Sagna qui embouche la même trompette, a pointé du doigt l’Etat qu’il accuse de n’avoir pas mis les moyens nécessaires pour améliorer la situation pédagogique et sociale des étudiants.



« Depuis 2012, rien n’a changé dans nos universités. Les amphithéâtres sont toujours pleins. Il y a toujours 6 à 7 personnes dans les chambres, sans compter la mauvaise qualité des repas qu’on vous sert. Une situation qui n’encourage pas les étudiants à poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur», se désole amèrement l’activiste.



A l’en croire, la seule solution est de changer tous les maires de Macky Sall.



«Cette élection est une occasion pour vous de dire à Macky Sall que vous avez assez souffert en votant la coalition Yewwi Askan Wi, car vous avez un rôle à jouer dans l’histoire de ce pays et dans sa démocratie. Sachez que Barthélemy Dias représente le profil de celui qui met l’homme au centre de ses préoccupations. Les jeunes et les femmes restent au centre de son programme», soutient le leader du Mouvement Frapp France dégage. Guy Marius Sagna invite par ailleurs les Sénégalais notamment la jeunesse à sécuriser leur vote le 23 janvier prochain. « Après avoir voté, ne bougez pas. Il faut rester pour sécuriser les bureaux, sinon les élections seront truquées. Libérer le Sénégal commence par libérer les communes», lance Guy Marius Sagna.

Par Fara Michel Dièye