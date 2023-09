En visite de proximité dans le nord du pays : Aminata Touré promet de faire de la région de Matam le grenier du Sénégal « Je viens de conclure mes visites de proximité dans la région de Matam, une région à fort potentiel agricole et pastoral qui reste encore frappée par la grande pauvreté notamment dans les zones les plus reculées où l’insécurité alimentaire reste une grande préoccupation. J’ai l’ambition de transformer la région en grenier du Sénégal en réhabilitant le mouvement coopératif agricole afin de mutualiser les forces des petits paysans et encourager les jeunes dans le secteur agricole en modernisant les outils de production », a laissé entendre Aminata Touré en visite dans le nord du pays.

Elle ajoute : « L’industrialision des chaines de valeurs des produits agricoles et des produits laitiers, de la viande et du cuir créera des emplois et de la richesse pour les jeunes, les femmes et les hommes.



L’éradication définitive de la pauvreté passera par l’accès aux services de santé de base en mettant en œuvre la santé mobile pour trouver les malades dans les hameaux les plus reculés. L’éducation y compris l’éducation au niveau des « Darras » sera une priorité afin qu’à tous les niveaux l’école forme des citoyens utiles pour leur famille et leur terroir.



J’ai aussi apprécié le vivre ensemble de toutes les communautés ethniques qui fait la grande force du Sénégal. Je remercie tous les responsables de Mimi2024 et tout particulièrement Dr Abdoul Ly le coordonnateur régional et sa famille qui nous ont si chaleureusement reçu et tous ceux qui nous ont dit « bissimila » dans l’intimité de leur maison », a-t-elle dit

