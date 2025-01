En visite de travail au Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye accueille son homologue ghanéen John Dramani Mahama Comme annoncé et attendu, hier vendredi 17 janvier 2025, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye a accueilli son homologue ghanéen, John Dramani Mahama, dans le cadre d’une visite de travail marquant une étape importante dans les relations bilatérales entre les deux nations.



Lors de cette rencontre, les deux Chefs d'État ont mis en exergue l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre le Sénégal et le Ghana. Ces liens solides reposent sur des valeurs communes telles que la démocratie, la bonne gouvernance et la défense des droits fondamentaux, qui constituent le socle de leur partenariat.



Selon les premières infos recuillies sur le portail officiel Facebook de la Présidence, les discussions ont porté sur des axes stratégiques visant à renforcer la coopération économique et commerciale. Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté d’approfondir et de diversifier les échanges dans des secteurs clés comme les hydrocarbures, la défense, la sécurité, l’éducation, la santé et le tourisme.



La situation régionale a également figuré au cœur des échanges, notamment la consolidation de la paix et de la stabilité au Sahel et au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble pour relever ces défis, dans l’intérêt de la région.



Cette visite illustre la volonté commune des deux pays de renforcer leur partenariat déjà solide, au service du développement et de la prospérité de leurs peuples respectifs.



La Présidence de la République salue les perspectives ouvertes par cette rencontre fructueuse et réaffirme son engagement à poursuivre une coopération étroite avec le Ghana, dans un esprit de solidarité et d’intégration africaine.













