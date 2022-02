Enceinte, elle saute par la fenêtre pour échapper à son conjoint violent

Ce dimanche 13 février, une femme enceinte âgée de 24 ans, a sauté du premier étage de son domicile à Ivry-la-Bataille (Eure), pour échapper à son conjoint violent, rapporte Paris-Normandie.



L'homme à tendance schizophrène, avait asséné un coup de couteau à sa compagne après l'avoir surprise en train de se plaindre de leur relation lors d'un appel en visio avec sa famille.



Après avoir reçu le coup de couteau, la jeune femme a tenté de sauver, en sautant par la fenêtre. L'agresseur s'est ensuite précipité sur le palier avec leur enfant de 9 mois dans les bras. La voisine ayant entendu la scène, a pris le bébé avant de se barricader chez elle.



Tentative de suicide



L'homme s'est aussi enfermé chez lui et a menacé à l'approche des gendarmes, de se suicider. Lorsque les forces de l'ordre sont intervenues, l'individu s'est planté un couteau dans le thorax.



La victime et l'agresseur ont été conduits à l'hôpital et des examens complémentaires doivent être réalisés pour la jeune femme enceinte. Leurs jours ne sont pas en danger.



Une enquête a été ouverte. L'homme devra être entendu par les gendarmes à la sortie de l'hôpital.