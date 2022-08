Enclavement, difficultés de transport, chômage des jeunes : Le mouvement «10 mn de Pikine» interpelle Macky Sall sur les problèmes de Guinaw rail

«Regardez le tunnel qui se trouve derrière nous. Quand il pleut le tunnel est complètement inondé. Il devient impraticable pendant des heures et des heures. Pendant tout ce temps, les populations sont coincées dans leurs maisons. Elles ne peuvent pas sortir. Il constitue l’unique porte d’entrée et de sortie de toute la commune de Guinaw rail Sud. Les responsables de l’Apix nous avaient promis de construire des passerelles sur chaque 330 mètres, mais rien n’a été fait», déplore Modou Baye Fall.



Poursuivant leur diagnostic, les jeunes de Guinaw rail évoquent d’autres problèmes auxquels ils font face. «Beaucoup de jeunes ne travaillent pas. Ici, le chômage est endémique», se lamente notre interlocuteur. La question des infrastructures sanitaires et scolaires n’a pas été oubliée.



«À Guinaw rail, nous exigeons la construction d’une infrastructure sanitaire digne de ce nom. Il n’y a pas de scanner, les postes de santé sont dépourvus de tout. Nous continuons toujours à se faire soigner au centre de santé Baye Talla Diop, ex-hôpital Dominique», martèle François Mendy dit «Papaye».



«Sur le plan de l’éducation, nous voulons que le Cem de l’Apix soit transformé en lycée. Nous exigeons aussi la construction d’un centre de formation à Guinaw rail. Car entre le Guinaw rail d'hier et celui d’aujourd’hui, les mentalités ont bien changé», claque M. Mendy.



La rencontre a été une véritable tribune de lamentation. «Le véhicule de transport en commun n’arrive pas jusqu’à Guinaw rail. Ce qui est anormal», rajoute Baye Modou Fall. Le mouvement «10 mn de Pikine» créé de manière spontanée à la veille des élections législatives, interpelle le Président Mack Sall sur toutes ces doléances posées par les jeunes de Guinaw rail.

Tribune