Enclavement et dangers sur la route Ngaye Mékhé-Thilmakha : les populations réclament des mesures immédiates Le mystère persistant autour de l’arrêt inexplicable des travaux sur la route reliant Ngaye Mékhé à Thilmakha, laissée dans un état de délabrement avancé, plonge les populations du Cayor dans une situation dramatique tant sur le plan humain que socio-économique. C’est dans ce contexte que le Collectif pour la relance des travaux de la route Ngaye Mékhé-Thilmakha, fort du soutien des sous-préfets des arrondissements de Mérina Dakhar et de Niakhène, a organisé, la semaine dernière, une caravane de sensibilisation visant à appeler à l’achèvement du bitumage de cet axe vital.

Moustapha Sylla, maire de Niakhène et coordonnateur du collectif, déclare : « Après le lancement des travaux en 2021, l’entreprise en charge, Sotracom, a retiré ses équipements et démantelé sa base à la fin de l’année 2023, laissant les populations dans l’incertitude ».



Les habitants riverains ont interpellé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sur les conséquences tragiques de cet abandon, notamment la recrudescence d’accidents sur cette route en décomposition, dont plusieurs ont malheureusement coûté la vie à des usagers.



Moustapha Sylla souligne également les graves impacts sur la santé des populations, freinées dans leur accès aux services médicaux et contraintes de vivre dans des conditions de mobilité extrêmement réduites, ce qui aggrave encore la dégradation de leur environnement quotidien.



« Le Cayor des profondeurs, déjà pénalisé par un manque criant d’infrastructures routières bitumées, subit un enclavement accru par l’état catastrophique de la route Mékhé-Thilmakha, ce qui nuit gravement au transport, aux échanges commerciaux et aux initiatives de développement économique local », déplore-t-il.



Face à cette situation alarmante, le Collectif pour la relance des travaux appelle le chef de l'État à prendre des mesures urgentes pour terminer la construction de cette route, essentielle au bien-être et au développement des populations.



En attendant la reprise des travaux, il est impératif, selon eux, que les débris et les obstacles laissés par Sotracom soient nettoyés pour garantir la sécurité des usagers, notamment à l'approche du Grand Magal de Touba, un événement pour lequel cet axe joue un rôle stratégique crucial pour le développement du Sénégal.



