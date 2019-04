Encombrement de la voie publique : Le Préfet de Dakar donne les instructions de Macky Sall aux maires

Le Préfet de Dakar a réuni aujourd’hui dans la matinée, les sous-préfets et les maires des communes de Dakar.



Selon la RFM, c’est pour mettre à exécution les instructions chef de l’Etat contre l’encombrement et l’insalubrité qui règnent dans la capitale. En marge de sa prestation de serment, le 02 avril dernier, Macky Sall s’est engagé à prendre sans délai, des mesures vigoureuses pour mettre fin à l’occupation anarchique de la voie publique.



« Il y a urgence à mettre fin à l’encombrement urbain. Il y a urgence à une mobilisation générale pour forger l’image d’un nouveau Sénégal. Un Sénégal plus propre, dans ses villes, dans ses quartiers, ses villages. Bref, je veux un Sénégal avec zéro déchet », a-t-il déclaré. Il a dans ce sens, demandé la participation des autorités territoriales et locales ainsi que les mouvements et associations de citoyens à ce projet.

