Encore déférée, Coline Fay édifiée sur son sort lundi

Après deux retours de parquet, la Française Coline Faye sera fixée sur son sort lundi prochain. Extraite de prison mercredi et placée en garde à vue au commissariat de Grand-Yoff le même jour pour tentative de sortie irrégulière de correspondance, Coline Fay valse encore la cave du Palais et le commissariat de Rebeuss

.

Selon les informations de Libération, reprises par Senenews, elle a été déférée au parquet depuis jeudi pour les nouveaux faits pat l’administration de la Maison d’arrêt des femmes du Camp pénal où elle est écrouée.



Mais, après deux retours de parquet, c’est lundi prochain qu’elle sera probablement édifiée sur son sort. C’est dire que Coline Fay est ainsi loin d’être tirée des griffes de la justice sénégalaise après sa procédure d’instruction qui lui a valu un mandat d’arrêt.



Coline Fay a été arrêtée le 17 novembre dernier, devant la cour Suprême du Sénégal, pour avoir participé à une manifestation de soutien à Ousmane Sonko, a été placée le 24 du mois courant en détention.



« Les droits de visite de Coline Fay viennent d’être suspendus, sans justification. Toutes les communications vers l’extérieur sont désormais coupées. Nous sommes, c’est un euphémisme, très inquiets », informait mercredi l’avocat franco-espagnol Juan Branco, sur compte X.



Originaire de Claix, au Sénégal depuis plus d’un an, elle a travaillé dans un centre de soins comme kiné.