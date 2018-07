Encore un Sénégalais tué au Congo: Le gouvernement condamne et demande l’ouverture d’une enquête

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Juillet 2018 à 22:37 | | 0 commentaire(s)|

Le gouvernement sénégalais a condamné "avec fermeté’’ mardi le meurtre d’un ressortissant sénégalais à Pointe-Noire (République du Congo) et demandé l’ouverture d’une "enquête impartiale" devant déterminer les causes et circonstances du décès de la victime.



Dans un communiqué transmis par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, le gouvernement dit avoir "appris, avec indignation, le meurtre survenu ce jour, 24 juillet 2018, de notre compatriote Alassane BA, vivant à Pointe-Noire (République du Congo)".



"Le gouvernement condamne avec fermeté ce meurtre. Le consul Général du Sénégal à Pointe-Noire a été instruit de demander l’ouverture d’une enquête impartiale, pour déterminer les causes et circonstances du décès et d’apporter toute l’assistance requise pour le rapatriement du corps’’, ajoute le communiqué.



Selon le communiqué, "le gouvernement présente ses condoléances à la famille du défunt et à l’ensemble de la communauté sénégalaise établie en République du Congo’’.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook