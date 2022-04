Encore un drame à Louga : Penda Sall, 20 ans, accouche et meurt à cause d'une pénurie de sang Encore un drame qui secoue le secteur de la santé, mais aussi le système sanitaire de Louga avec un décès d'une autre femme qui avait fini d'accoucher, mais mourra plus tard par manque de poches de sang, ce samedi 23 avril 2022.

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Avril 2022 à 21:00

En effet, la défunte, Penda Sall, âgée seulement de 20 ans, a accouché ce samedi au Poste de Santé des Ibadou Rahmane, sis au quartier Arthiéry de Louga.



Après l'accouchement, selon des sources exclusives de Leral, elle a commencé à saigner et son état a commencé à se compliquer. Elle a été transférée d'urgence à la Clinique Al Almine.



Malheureusement, elle a perdu beaucoup de sang et dans la clinique Al Amine, une seule poche de sang était disponible rapporte la source de Leral.



Avec le cas Astou Sokhna qui a fini par secouer le pays et le système sanitaire, ce décès va sans doute attiser la tension au niveau de Louga.

