Encore un drame de l’émigration : Une pirogue en provenance de Gambie avec 60 personnes à bord sombre au large de Dakar

Des centaines et des centaines de jeunes ont ainsi perdu la vie sans que cela arrête cette périlleuse aventure. Alors que les larmes des parents des candidats migrants de Fass Boye morts en mer sont loin d’être taries et que du côté des quartiers Tefess et Golfe de Mbour un ouf de soulagement a accompagné l’annonce de l’échouement au Maroc d’une pirogue portée disparue et ayant 59 jeunes à bord, voilà qu’une autre embarcation de plus de 60 candidats à l’émigration clandestine en provenance de Banjul s’est renversée jeudi dernier, aux alentours de 17h, à 47 km au large de Dakar.



De petites pirogues de Yoff sont tombées sur la scène et ont pu secourir, séance tenante, cinq femmes qu’elles ont ramené saines et sauves sur la terre ferme. Aussitôt la nouvelle s’est répandue dans les plateformes de pêcheurs notamment celle de l’Union nationale des mareyeurs du Sénégal (UNMS) dirigée par Pape Ibrahima Diaw, des comités de secours avec de petites pirogues ont été organisés pour se rendre sur place.



Le mot d’ordre était d’entamer les recherches avant la tombée de la nuit. La Marine nationale alertée s’est également portée sur les lieux pour les besoins des recherches. Au moment où nous mettions sous presse, les secouristes étaient toujours sur les lieux