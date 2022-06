Encore un mouvement d’humeur annoncé : les agents de la santé dans la rue le 29 juin La Fédération des syndicats de la santé (F2S), après avoir tiré un bilan jugé satisfaisant de sa grève générale de 72 heures, entame un nouveau plan d’actions. Lequel se décline comme suit : une Assemblée générale de mobilisation mercredi prochain, 15 juin, au Centre hospitalier national de Pikine à partir de 13 heures suivie d’un point de presse. Port de brassards rouges et Assemblées générales sectorielles dans tout le territoire pour la semaine du 13 au 19 juin. Poursuite de la rétention d’informations, grève générale de 72 heures à partir du 22 juin et grande marche nationale prévue le 29 juin à partir de 10 heures.

Dans son communiqué reçu ce dimanche par Emedia, la F2S a commencé, tirant le bilan de son précédent plan d’actions, par saluer « avec courage la mobilisation sans précédent de tous les militants ».



Ce qui « montre à suffisance le sentiment d’injustice et de désœuvrement des agents de la santé, nonobstant les conditions laborieuses d’exercice dans nos hôpitaux qui ont pour maux le déficit en ressources humaines de qualité, un plateau technique quasi inexistant ainsi qu’un traitement salarial misérable des travailleurs », en déduit la fédération, ajoutant que « le personnel de santé fait preuve d’une abnégation sans faille pour assurer une continuité des soins ».



Dans le cadre du nouveau plan d’actions, la F2S a relevé, bandant les muscles, que sur le point concernant le régime indemnitaire, « l’État du Sénégal fait preuve de la loi du diviser pour mieux régner, en octroyant de façon partielle ses indemnités à une partie du personnel et laisser en rade de façon voulue, une frange non moins importante que sont les agents administratifs, technique, de soutiens et les contractuels des structures de santé sans oublier les travailleurs des collectivités territoriales. Ce qui ne saurait prospérer aux yeux des travailleurs épris de justice que nous sommes ».

