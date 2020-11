Encore une coupure d’eau ce week-end : La Sones entame un raccordement de son réseau électrique En effet, des perturbations sont attendues dans certaines zones. Un raccordement d’une ligne haute tension de la Sones en collaboration avec Sen’eau est prévu ce week-end à la troisième usine de Keur Massar. Et c’est encore une énième coupure d’eau à supporter ce week-end. Raisons évoquées : La Sones raccorde son réseau électrique

« Les travaux pour la réalisation de cette ligne haute tension au niveau de Sakal ont été confiés par l’Etat du Sénégal à la Sones qui est la société de patrimoine. Il s’agit de raccordement de la troisième usine de Keur Momar Sarr sur la ligne haute tension de Sakal », rapporte SeneCafeActu.



Selon Ndiaya Diop, le directeur de la communication de Sen’Eau, Ce raccordement a pour but de fournir une meilleure continuité de l’eau. Keur Momar Sarr 1, Keur Momar Sarr 2 et Keur Momar Sarr 3 seront plus stables et pourront mieux assurer la continuité de service, c’est-à-dire celle de produire de l’eau pour les populations du Sénégal ».

