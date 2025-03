Encourageons les Premières Dames dans leurs Actions Sociales ( Leral.net ) Rédigé par leral.net le Lundi 10 Mars 2025 à 03:37 | | 0 commentaire(s)| Quand on est Président de la République, les cadeaux affluent de toutes parts. Quand on est Première Dame, des dons et des soutiens viennent de partout. Cela ne pose aucun problème tant que cela n’interfère pas avec les affaires de l’État. L’essentiel, c’est que ces ressources soient redistribuées à ceux qui en ont le plus besoin.



L’histoire nous a montré que des Premières Dames ont joué un rôle déterminant dans l’aide aux couches les plus vulnérables. Marième Faye Sall, par exemple, a financé les soins de milliers de Sénégalais en Tunisie, payé des factures d’hôpital dans l’anonymat, et soutenu des familles en détresse. Ce genre d’engagement mérite d’être reconnu et encouragé.



Aujourd’hui, nous avons une nouvelle ère avec deux femmes qui ont l’opportunité d’impacter positivement la vie de nombreux Sénégalais : la Première Dame de Diomaye Faye et la femme d’Ousmane Sonko. Elles ont un rôle social à jouer, et il est important de les encourager dans cette mission.



Nous devons créer un environnement où les Premières Dames peuvent œuvrer pour le bien de tous, sans calculs politiques, sans obstacles inutiles. Le peuple a besoin de solidarité et d’actions concrètes pour les plus démunis. Aidons-les à aider !



Le rôle des Premières Dames varie selon les pays, mais en général, elles jouent un rôle social, diplomatique et humanitaire. Elles ne détiennent pas de pouvoir officiel, mais elles peuvent influencer positivement la société à travers plusieurs actions :



1. Rôle Social et Humanitaire





Soutien aux populations vulnérables (femmes, enfants, personnes handicapées, malades, etc.).

Promotion de l'éducation, de la santé et des droits des femmes.

Création ou soutien de fondations et d’ONG pour des causes sociales.

Mobilisation de ressources pour des projets caritatifs.

2. Rôle Diplomatique





Représentation du pays aux côtés du Président lors de visites officielles.

Renforcement des relations internationales à travers des échanges avec d'autres Premières Dames.

Promotion de la culture et des valeurs du pays à l’international.



3. Rôle d’Influence et de Modèle





Sensibilisation aux causes sociales et humanitaires.

Influence sur certaines décisions politiques liées au bien-être de la population.

Incarnation d’une image positive et inspirante pour la jeunesse et les femmes.

Exemples de Premières Dames Engagées dans le Monde

Michelle Obama (USA) : A mené des campagnes sur l'éducation et la nutrition.

Marième Faye Sall (Sénégal) : A financé des soins médicaux et aidé des familles en difficulté.

Princess Diana (Royaume-Uni, bien qu’elle n’était pas Première Dame) : A œuvré pour les causes humanitaires, notamment la lutte contre le VIH/SIDA et les mines antipersonnel.



Chantal Biya (Cameroun) : A créé une fondation pour l’éducation et la santé des enfants.



Dans de nombreux pays, la Première Dame est une figure clé du développement social. Il est donc important de soutenir celles qui veulent vraiment faire du bien à leur peuple.

