Energie: La première conférence en pétrole à Dakar en octobre prochain Dakar sera la capitale du Gaz et du Pétrole les 26 et 27 octobre 2021. La première conférence et exposition de MSGBC Oil, Gas & Power va se tenir dans la capitale sénégalaise. Elle réunira les dirigeants du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée, de la Mauritanie et de la région élargie de l’Afrique de l’Ouest avec les décideurs mondiaux de l’énergie.

Le Président Macky Sall a dédié le centre international de conférences Abdou Diouf pour accueillir l’événement que comptent assister des dirigeants politiques et d’entreprises du secteur de l’énergie de tout le continent pour explorer les possibilités énergétiques en Afrique de l’Ouest, avec un récit défini par la transition énergétique, informe la note d’Africa Oil & Power parvenu à emedia.



« Africa Oil & Power a conscience des changements qui se produisent dans l’industrie. Nous sommes prêts à utiliser notre plateforme innovante et à mener une campagne agressive pour des investissements qui feront avancer l’industrie » a renseigné la directrice générale de l’organisateur Africa Oil & Power, Renée Montez-Avinir.



Selon elle, cet événement marquera le début d’une nouvelle ère de coopération et d’intégration régionale dans le secteur de l’énergie, les gouvernements nationaux faisant pression pour un développement plus rapide et plus efficace des ressources énergétiques dans l’ensemble du bassin de la CBMM et de la région dans son ensemble, allant des hydrocarbures aux énergies renouvelables, en passant par l’accès à l’électricité et sa fiabilité.

