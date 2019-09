Energie : Les Turcs veulent couvrir 15% des besoins en électricité du Sénégal

Karpowership, une société turque, concepteur et constructeur des premières centrales électriques flottantes au monde et de la marque mondiale Karadeniz a décidé d'investir le marché de l'électricité au Sénégal.



D’après Libération, cette société va couvrir 15% des besoins en électricité du Sénégal en gaz naturel liquéfié, à travers 235 watts de son navire, nommé « Aysegul Sultan ».



Ce bateau, en route pour le Sénégal, exploite 22 centrales flottantes dans 10 pays avec un investissement de 5 milliards de dollars, soit près de 30 milliards de FCfa.



Cette offre confirme l’attractivité du pays aux entreprises turques.



