Energie : MCC Senegal Power Compact, ce programme de 600 millions de dollars symbolisant un solide partenariat entre les États-Unis et le Sénégal Entre les États-Unis et le Sénégal, un vaste programme va entre autres élargir l'accès et améliorer la fourniture d'une électricité fiable, augmenter la productivité, et soutenir le développement économique pour des millions de Sénégalais. C’est l’ambassade des Etats-Unis qui a magnifié ce cadre dans un post que voici sur X :

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juillet 2024 à 11:24 | | 0 commentaire(s)|

“Nous sommes fiers de commémorer le MCC Senegal Power Compact, un programme de 600 millions de dollars symbolisant le solide partenariat entre les États-Unis et le Sénégal.



Ce programme va élargir l'accès et améliorer la fourniture d'une électricité fiable pour appuyer la croissance économique, augmenter la productivité, et soutenir le développement économique pour des millions de Sénégalais - des priorités vitales pour nos deux nations.”



