Énergie : le vent se lève pour le Sénégal

Alors que la demande en électricité ne cesse de croître en Afrique de l’Ouest, l’énergie éolienne reste encore peu exploitée dans la région. Le Sénégal fait figure d’exception. Doté d’un gisement éolien significatif, le pays commence à peine à en tirer parti un potentiel encore trop peu valorisé, malgré des conditions naturelles favorables. Et surtout, cette filière, longtemps jugée coûteuse, est aujourd’hui plus compétitive que jamais, portée par des progrès technologiques rapides au cours des cinq dernières années. Le Maroc l’a bien compris en investissant massivement dans cette source d’énergie.



Autre atout souvent ignoré : l’éolien, au Sénégal, produit surtout la nuit. Il vient donc compléter naturellement le solaire, apportant une meilleure stabilité au réseau électrique et ouvrant la voie à un mix plus équilibré.



C’est dans ce contexte que le groupe CME, filiale de VINCI Concessions, marque un tournant. Après avoir annoncé le bouclage financier de son parc éolien de 360 MW à Dakhla, dans le sud du Maroc, le groupe a d’ores et déjà lancé les travaux de construction. Les premières fondations d’éoliennes sont en cours de réalisation sur le site.



Mais l’ambition de CME ne s’arrête pas là. Au Sénégal, sa filiale CME Africa finalise le développement d’un projet intégré dans la région de Thiès, associant production éolienne, solaire et stockage d’électricité. Un projet dont on peut espérer qu’il contribuera à proposer une électricité plus compétitive pour les Sénégalais.



Rappelons qu’un projet éolien demande plusieurs années de préparation et des investissements importants bien avant la première pelle. Voir des acteurs s’engager durablement sur ce terrain est un signal fort pour l’avenir énergétique du pays.