Energies : Le Sénégal fait son entrée dans l'Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO)

Après près de deux de participation et de suivi de notre pays comme observateur, le Conseil des Ministres de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO), a approuvé l'adhésion du Sénégal au sein de ladite organisation, renseigne un communiqué exploité par Leral.



Lequel poursuit: "Cette décision a été prise lors de la 43e session, en présence de Aïssatou Sophie Gladima, Ministre du Pétrole et des Energies. Avec cette adhésion, le Sénégal pourra bénéficier " davantage, des supports et expériences des autres pays membres de l’organisation ". En outre, le Sénégal sera également membre fondateur de la Banque des énergies en Afrique, créée et lancée officiellement, au cours de cette 43e session du Conseil des Ministres.



Avant de conclure," notre pays va élargir son champ d’action et maximiser ses opportunités dans le secteur pour mieux défendre ses intérêts, dans la perspective de l’exploitation prochaine du gaz et du pétrole. Il renforce ainsi les moyens de sa politique dans le secteur où les grands ensembles sont capitaux, pour se positionner sur le marché mondial ".