Enfants de rue: le retrait reprend aujourd’hui

Le ministre de la Bonne gouvernance et de l’Enfance, Mme Ndèye Ramatoulaye Guèye Diop, de son côté, a annoncé que les opérations de retrait des enfants de la rue vont reprendre. Et ce, dès aujourd’hui.



En conférence de presse sur la situation des cas de rapts d’enfants, avec son homologue de l’Intérieur, Mme Diop a souligné qu’un travail de recensement avait été fait pour identifier les goulots d’étranglement, avant d’entamer une seconde phase de retrait. « Ce ne sera pas en une seule phase, mais de façon progressive », a précisé le ministre de la Bonne gouvernance et de l’Enfance.



Ce dernier ajoute que tout ce travail sera effectué en coordination avec d’autres ministères concernés, parmi lesquels ceux de l’Intérieur, de la Justice, de la Santé et celui des Collectivités locales. « Nous sommes dans une coordination et nous voulons mutualiser nos efforts pour réussir ces retraits ». Les jeunes talibés retirés de la rue seront dans un premier temps logés dans les daaras-internats avant d’être ramenés à leurs familles.



Les enfants en rupture avec leur famille seront conduits dans les centres d’accueil, où se fera le tri avant d’être retournés dans leurs foyers, a-t-elle ajouté. Le budget du retrait des enfants sera complété par l’apport des Organismes chargés de la protection de l’enfance, a précisé le ministre Guèye Diop.











Le Quotidien