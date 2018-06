Enfin Aliou Cissé se prononce sur le cas de Diao Baldé Keita

Le sélectionneur de l’équipe du Sénégal, Aliou Cissé, est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à ne pas faire jouer une seule minute Diao Baldé Keita depuis le début de la Coupe du monde 2018.



« C’est un bon joueur qui a fait ses preuves à Monaco, mais il était longtemps blessé et a beaucoup travaillé pour être là. C’est un bon garçon et je sais qu’il a des qualités pour débuter, mais j’ai choisi 23 joueurs », a-t-il soutenu, mercredi en conférence de presse de veille de match contre la Colombie dans le groupe H.



« J’ai fait des choix tactiques, raison pour laquelle il n’a pas joué », a-t-il expliqué.



« Mon rôle est de choisir, mais, je n’ai pas vu un joueur qui ne joue pas et qui est heureux. C’est le football. Mais, si Keita Baldé débute, je sais qu’il pourra nous apporter », a reconnu le technicien sénégalais qui pourrait entrer dans l’histoire en devenant le premier entraîneur du pays à qualifier l’équipe en huitièmes de finale du Coupe du monde.





