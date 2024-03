Engagement et détermination : La gendarmerie nationale en lutte contre l'insécurité sur tout le territoire… Suite aux nombreuses agressions constatées ces derniers jours dans certains quartiers de Dakar. Le haut commandement de la gendarmerie a instruit la multiplication et l'intensification des opérations de sécurisation dans la capitale et le reste du territoire national.



Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mars 2024 à 10:59 | | 0 commentaire(s)|

A cet effet, des interpellations des déguerpissement ainsi que des saisies sont effectuées, dans la période du 27 février 2 Mars 2024, par la légion de gendarmerie de Dakar, notamment à Rufisque et dans les secteurs situés entre la VDN, l'ancienne piste de l'aéroport, les environs de.Foire, les Almadies et la cité Ndoumbèlane où se réfugiait la quasi-totalité des délinquants qui officiait dans la capitale.

Bilan des opérations.





