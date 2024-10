Engagement et innovation de la Der F/J : Dr. Aïda Mbodj au cœur du développement local, de l’autonomisation des femmes et des jeunes

« Dans un contexte socio-économique où l'autonomisation des femmes et l'employabilité des jeunes, constituent des enjeux cruciaux pour le développement durable, la Délégation générale de l'Entreprenariat Rapide des Jeunes et des Femmes (DRFJ) se distingue par ses actions exemplaires et son engagement résolu. Sous la coordination éclairée de Dr. Aïda Mbodji, la DER F/J a su insuffler une dynamique nouvelle, saluée par l'ensemble des chefs religieux et les acteurs de la société civile, notamment lors des récentes préparations du Gamou et du Magal.



Dr. Aïda Mbodji, Déléguée générale de la DER F/J, de par son leadership inspirant, des actions concrètes et un engagement total, en adéquation avec la politique de Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sous la conduite éclairée de son Premier ministre Ousmane Sonko, visant à créer des opportunités concrètes et structurelles au profit des femmes et les jeunes. La réussite constatée des initiatives développées, témoigne de sa compréhension des réalités du terrain et de son désir ardent d'améliorer les conditions de vie des populations. Grâce à son engagement, la DER F/J joue un rôle pionnier dans la lutte contre le chômage et la précarité, en fournissant des financements adaptés aux projets portés par les jeunes et les femmes.



Les tournées de sensibilisation et de financement que mène la DER F/J, sous la conduite de la Déléguée Générale, ne visent pas seulement à soutenir des initiatives individuelles, mais à bâtir une véritable culture entrepreneuriale au sein de notre jeunesse. Ces rencontres sur le terrain permettent non seulement d'identifier les talents et les projets innovants, mais aussi, de créer un réseau de solidarité entre entrepreneurs, favorisant ainsi une dynamique locale de développement économique.



En mettant l'accent sur l'autonomisation des femmes, Dr. Aïda Mbodji répond à une exigence morale et sociale. Elle comprend que le progrès de notre société passe inéluctablement, par l'inclusion et la valorisation des femmesdans les sphères économiques et sociales. Ses efforts pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, à travers des formations ciblées, un accompagnement personnalisé et l'accès à des ressources financières, constituent un levier essentiel pour changer les mentalités et ouvrir de nouvelles perspectives.



Ainsi, la démarche de la DER F/J, sous l'égide de sa déléguée générale, ne se limite pas à un simple soutien financier. Elle engage un processus de sa transformation sociétale, en cultivant l'esprit d'initiative et de responsabilité chez les jeunes, tout en définissant le rôle des femmes dans le développement économique de notre pays.



Nous saluons donc le sérieux et l'intégrité avec lesquels Dr. Aïda Mbodji et son équipe, mènent ces initiatives. Leur travail remarquable est une source d'inspiration et mérite d'être célébré. Ensemble, nous avons la responsabilité de soutenir ces efforts, car l'avenir de notre société repose sur l'autonomisation des femmes et l'employabilité de notre jeunesse.



Puisse cette dynamique se poursuivre et se renforcer, pour un avenir où chaque jeune et chaque femme pourra réaliser son potentiel et contribuer pleinement au développement de notre nation. »











Boubacar Seck Thiénaba

