Engagement politique renouvelé: Khalifa Ababacar Sall appelle à une unification et, à une purification des cœurs

L’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall après avoir remercié l’ensemble des Sénégalais sur le soutien immense manifesté à sa personne, a eu une pensée pieuse aux détenus de Rebeuss et, au corps de l’administration pénitentiaire. Suite à ce clin d’œil aux détenus, il a rappelé qu’il est possible de sortir d’une incarcération plus forte et plus déterminé à suivre la bonne voie.



La leçon à retenir consiste à rester positif et ne pas être rancunier envers personne. Ce qui importe, reconnaît-il, est de faire de son mieux pour contribuer au redressement économique du pays. « L’Etat doit faire de sorte que chacun puisse remplir sa fonction convenablement sans crainte. Nous devons tous travailler ensemble pour faire avancer le pays. Il faut que chacun de nous soit porteur d’espoir. On doit croire en Dieu et en soi pour réussir. L’économie extravertie doit cesser. Pour cela, il faut inverser ou arrêter les importations et développer à la place une économie locale», a appelé l’ex-maire, Khalifa Ababacar Sall.



Ainsi, l’ex député appelle à une unification et, à une purification des cœurs. Puisque, estime-t-il, le vivre ensemble doit être associé à un modèle de développement. Ainsi, il a exhorté à une séparation des pouvoirs, à la transparence dans la gestion des affaires publiques. L’ex détenu, insiste sur le fait que chaque citoyen doit être au cœur des politiques publiques afin que chacun puisse disposer du nécessaire vital.



Une pensée a été faite sur la jeunesse en déperdition et, à la création d’emplois pour développer une économie dynamique, inclusive, portée par le secteur privé national. « Une nation refondée autour de valeurs doit être dans un état au service du peuple », prévient-il.



Résolument, il promet de poursuivre son engagement politique avec tout ce qui partage ses ambitions politiques pour un Sénégal prospère.



