Engagement pour Karim et Khalifa : L’Etat vide et saisit les comptes de Me Ciré Clédor Ly Avocat de Khalifa Sall et de Karim Wade, Me Clédor Ciré Ly semble payer les frais de sa collaboration avec les deux adversaires politiques du régime en place. La robe noire vient de constater que ses comptes bancaires ont été saisis.

Dans ce « jeu » politico-judiciaire, l’Etat semble détenir les rênes, puisqu’il a, de connivence avec la CBAO, banque de l’avocat en question, décidé dedonner un coup plus que franc à Me Ly. Le but : le faire flancher.

Financièrement atteint, la robe noire pourrait mettre de l’eau dans son vin. Se confiant à Dakartimes, tout de même, Me Ly souligne que « la CBAO prélève ses frais et laisse le Trésor public vider le reste, sans m’en informer ».

Me Ly annonce que même son « compte Carpa a été vidé par le Trésor public ». C’est sous ce rapport d’ailleurs, que l’avocat des deux principaux adversaires de MAcky Sall qui dénonce un acharnement, compte saisir la justice. Me Ly veut attaquer la CBAO pour abus de confiance.



