Engagement pour la Transformation Économique : Tony ELUMELU, PDG du groupe UBA en Audience avec le Président du Sénégal Ce vendredi 30 août 2024, le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, a reçu en audience Tony ELUMELU, PDG du groupe UBA (United Bank for Africa) et Président de la Fondation Tony Elumelu. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite de courtoisie à Dakar, au cours de laquelle Monsieur Elumelu a également échangé avec le personnel de UBA Sénégal ainsi qu'avec de jeunes entrepreneurs sénégalais financés par sa fondation.

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Août 2024 à 03:51 | | 0 commentaire(s)|

Lors de cette audience, Tony Elumelu a tenu à féliciter le Chef de l'État pour son élection à la présidence du Sénégal. « Nous sommes venus féliciter M. le Président de la République pour sa brillante élection. Nous sommes fiers en tant que groupe UBA d'avoir un client de longue date à la tête de ce grand pays, et nous lui avons réaffirmé notre volonté de travailler avec son gouvernement pour contribuer au développement économique du Sénégal », a-t-il déclaré.



Le PDG du groupe UBA a également exprimé sa volonté de renforcer le partenariat stratégique avec le Sénégal, notamment dans le domaine du pétrole et de l'autonomisation des jeunes. « M. le Président a partagé plusieurs idées en matière de transformation économique, et nous voulons l'accompagner dans cet effort. Le groupe UBA continuera à soutenir la Société africaine de raffinage, et nous sommes prêts à faire davantage dans le secteur pétrolier », a affirmé Tony Elumelu.



Par ailleurs, Monsieur Elumelu a souligné l'importance de la jeunesse sénégalaise pour la Fondation Tony Elumelu, qui a déjà soutenu plus de 200 jeunes entrepreneurs sénégalais. « Le Sénégal verra que sous le magistère de Son Excellence M. le Président FAYE, le pays bénéficiera d'un soutien accru en matière d'autonomisation économique, tant à travers le groupe UBA que la Fondation Tony Elumelu », a-t-il conclu.



Cette visite marque un nouveau jalon dans les relations entre le Sénégal et le groupe UBA, et réaffirme l'engagement de Tony Elumelu à accompagner le Sénégal dans sa marche vers une transformation économique durable.











Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook