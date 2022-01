Engagements que Macky Sall peine à finaliser: La boucle du Blouf, loin de voir son bout du nez Parmi les engagements de l’Etat du Sénégal vis-à- vis du département de Médina Yoro Foulah, il y a la réalisation de la boucle du Fouladou. Un tronçon routier de plus de cent kilomètres, mais dont les travaux avancent à pas de caméléon.

Les populations se sont indignées du fait que Macky Sall, dans son discours de fin d’année, a prétendu que « d’autres projets, également importants dans l’amélioration de la circulation des personnes et des biens, ont été finalisés ; notamment la Boucle du Blouf, entre Tendième, Thionck Essyl, Balinghor et Koutenghor ».





L’un de ces Koldois, Modou Kabirou Kane, président du Conseil départemental des jeunes de Médina Yoro Foulah, a estimé que « le chef de l’Etat devait rassurer la population, qui s’impatiente de voir le goudron dans ce nouveau département de la région de Kolda ».



Surtout, il s’indigne du grand retard dans ces travaux lancés il y a plus de deux ans, sans aucun progrès notable à ce jour.



« Même si les travaux de terrassement sont avancés, la mise en place des couches nécessaires avant le goudron, se fait au compte-goutte », a constaté Kabirou Kane. Ajoutant que seul l’axe Dabo-Fafacourou-Médina Yoro Foulah est en exécution, il espère le démarrage proche du dernier axe, Médina Yoro Foulah-Pata-kolda, qui dit-il, n’a pas encore démarré, faute de financement.



Ce qui fait dire à Tidiane Baldé que la fin du calvaire des populations de ce département, n’est pas pour demain.









Par Fara Michel Dièye