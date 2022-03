Enlevé au Cameroun: Ballé Diouf, humanitaire sénégalais, finalement libéré

Ballé Diouf, ressortissant sénégalais, est libéré. Il a été pris en otage avec deux de ses collègues, une Franco-ivoirienne et un Tchadien et deux citoyens camerounais qui travaillent pour l’ONG Médecins sans frontières, depuis plus d’un mois par des individus non encore identifiés.



Mais, les conditions de sa libération restent un secret impénétrable. Mais, il a été « récupéré au Nigéria ». Alors que le rapt a eu lieu au Cameroun, dans l’extrême nord, à Fotokol. Après dix ans de service à « MSF », ce ressortissant sénégalais qui se porte bien, doit rentrer pour des formalités.