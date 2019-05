Enlèvement : 16 démineurs kidnappés par des bandes armées en Casamance La branche armée du Mfdc a-t-elle mis ses menaces à exécution ? On pourrait bien le croire. Et pour cause, 16 démineurs, qui travaillaient pour l'Ong « Hit Humanité et Inclusion », ont été enlevés mercredi dernier, à Bafata, un village situé dans la région de Sédhiou, rapporte L’Observateur.

Le journal qui souligne que ces ravisseurs qui pourraient appartenir au Mfdc, ont dépouillé les otages de leurs biens et matériels de travail avant de les libérer.

Et de rappeler que cette branche du Mfdc, notamment Atika, avait annoncé, au mois de mars dernier, aux autorités et opérateurs que le déminage avait atteint la « ligne rouge » à ne pas franchir et pourrait empiéter sur les zones de cantonnement du Mfdc.



