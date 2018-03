Enlèvement d’enfants: Macky décrète la "tolérance zéro" et promet l'enfer aux malfaiteurs

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Mars 2018 à 09:50

Aphone depuis le début de cette affaire, le président de la République, Macky Sall, s’est finalement exprimé sur le rapt d’enfant, en marge du sommet de l’Union africaine à Kigal. «Nous avons discuté avec le ministre de l’Intérieur, le ministre des Forces armées pour que la police et tous les services de renseignement puissent se mobiliser pour traquer les malfaiteurs et traduits devant la justice. Aucune tolérance ne sera accordée à ces malfaiteurs. Et le Sénégal se mobilisera plus que par le passé pour mettre un terme définitif à cette vague d’assassinats. C’est ignoble et inacceptable», promet le chef de l’Etat. Des propos rapportés par la Rfm.



“Croyez-moi, le président et le gouvernement, prendront toutes les mesures qu’exigent la situation», jure-t-il.



Igfm

