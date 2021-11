Enlèvement des panneaux publicitaires : La DSCOS poursuit ses opérations ce mardi

A Dakar, la Dscos (Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol) poursuit ses opérations d’enlèvement des panneaux publicitaires. La DSCOS annonce que trois zones seront visitées ce mardi 30 novembre 2021 par ses éléments. Il s’agit de la Corniche ouest, de la mosquée de la Divinité à l’aéroport Léopold Senghor, du rond-point route des Almadies à l’ambassade des Etats-Unis et sur la Route nationale 1, entre rond-point Pompiers et l’aéroport Léopold Senghor.



D'après Rewmi, ces opérations de la Dscos entrent dans le cadre de l’exécution des travaux d’aménagement paysager entrepris pour l’amélioration de la fluidité de la circulation et du cadre de vie des populations. La Dscos, qui avait déjà émis des alertes, invite encore une fois les régies publicitaires à enlever leurs supports. Sinon, ils seront déposés et mis à la fourrière.