Ennuis judiciaires aux Etats-Unis : Gadio va révéler sa part de vérité

Jeudi 20 Décembre 2018

Mis à résidence pendant longtemps aux Etats-Unis à cause d'ennuis judiciaires portant sur une affaire de corruption, Cheikh Tidiane Gadio est rentré au bercail. Il a décidé de briser le silence.



Selon un communiqué envoyé à Seneweb, le leader du Mouvement Citoyen et Panafricain Lui Jot Jotna tient un point de presse ce vendredi au siège de l'Institut Panafricain de Stratégies.



Le texte précise que l'ancien ministre des Affaires Etrangères sous Wade se prononcera sur le "dossier judiciaire qui l’a retenu pendant un an aux États-Unis. Après avoir été contraint à l’obligation de réserve pendant plus d’un an, le Docteur GADIO prend la parole pour donner sa part de vérité et les raisons qui ont mené à son blanchiment suivi de son retour en terre africaine du Sénégal".



seneweb



