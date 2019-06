Enquête Bbc: Le journaliste Adama Gaye confirme Mayeni Jones Mayeni Jones, la journaliste de la Bbc qui a réalisé le reportage sur le scandale du pétrole et du gaz au Sénégal, a bien donné la parole à Aliou Sall et à Frank Timis. C’est ce que confirme le journaliste Adama Gaye.

« Quand la journaliste de la Bbc m’a contacté pour son enquête, bien que trop pris ailleurs pour faire une interview avec elle, je n’en ai pas moins maintenu un dialogue intense avec la journaliste. Notamment pour lui donner ma part de vérité sur son enquête, par téléphone Whatsapp », écrit le journaliste sur sa page Facebook.



« Je peux, à cet égard, assurer qu’elle avait demandé une introduction auprès des représentants d’Aliou Sall et de lui-même. Message du journaliste de la Bbc, en date du 29 Septembre 2018 : “Hello I’m a journalist with the Bbc and I’m currently working on a story about timis / kosmos/ bp deal in Senegal. Would you be happy to talk to me off the record ? If so could I call you tomorrow afternoon? Best, anna”, révèle le consultant.



« Après avoir tenté de la mettre en contact en cherchant le numéro d’Aliou, je n’eus d’autres ressorts que de lui dire : Vous voyez, ils ont peur, les gens ont peur de parler, ce ne sont pas des professionnels, en date du 31 mars 2019, lui répondis-je : “Ey you can see that climate of fear as nobody wants to give their phones ”, ajoute Adama Gaye, qui conclut, « la Bbc a donc fait tout pour donner la version de toutes les parties concernées ».

