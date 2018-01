Enquête dans l’affaire de Boffa Bayottes: Oumar Ampouye Bodian, chargé de missions du Mfdc, ancien membre de l’Ujtl, arrêté

La liste des arrestations s’allonge dans le cadre de l’enquête menée par le groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN). En effet, un autre suspect vient de s’ajouter à cette liste. Il s’agit du chargé de mission du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc), Oumar Ampouye Bodian. Selon des sources proches du dossier qui ont confirmé cette arrestation, l’ancien secrétaire général de l’Union des jeunesses travaillistes libérales (Ujtl) a été appréhendé chez lui à Lyndiane, vers les coups de 5heures du matin par les éléments du Gign.



Conduit manu militari à la gendarmerie de Nema, il a été longuement entendu par les enquêteurs. Sur place, Ampouye Bodian a répondu sur les faits qui ont précipité son arrestation. Et, selon toujours les informations révélées par le quotidien Les Echos, ses téléphones portables, son ordinateur et une unité centrale ont été emportés par les éléments de la section de gendarmerie de Nema, pour les besoins de l’enquête.



Toujours d’après Les Echos, les arrestations sont de loin de prendre fin. Car, « d’autres personnes citées ou suspectées dans l’affaire du massacre du 6 janvier, seront traquées et traduites devant la justice d’ici peu de temps. Des personnes sont activement recherchées dans le cadre de l’enquête. Dans cette affaire de Boffa Bayottes, le chef de l’Etat a donné des instructions fermes pour que la lumière soit faite dans cette tragédie, que les malfaiteurs et les commanditaires soient démasqués et punis à la hauteur de leurs actes », relaient le journal.