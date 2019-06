Enquête de Ousmane Sonko par FBI: détails d’une vraie-fausse audition

Ousmane Sonko a soutenu, samedi dernier, dans les colonnes du journal L’Observateur, avoir été auditionné par des enquêteurs du Fbi, dans les locaux de l’Ambassade des Etats-Unis, à Dakar. Mais attention ! Car, selon SourceA, la réalité est tout autre.



Car, d’après nos confrères, autant Sonko a sollicité et, finalement, obtenu du Fbi la possibilité de pouvoir « dénigrer » Macky Sall et son Gouvernement, quant à leur gestion de nos ressources minières et pétrolières, autant la mission du Fbi avait séjourné à Dakar, dans le cadre de l’enquête sur les biens de l’ancien dictateur gambien, Yahya Jammeh et les crimes commis durant son règne.



A cela s’ajoute le fait que, glisse-t-on à SourceA, non seulement une Délégation judiciaire américaine ne peut pas venir, à Dakar, entendre un citoyen sénégalais, sans qu’il y ait une saisine du Gouvernement. Mais aussi, «il n’y a jamais eu de Commission rogatoire envoyée par un juge américain auprès d’un quelconque magistrat sénégalais».













Actusen.sn

