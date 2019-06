Enquête de la BBC: la menace pourrait venir d’ailleurs, selon Clédor Sène Clédor Sène a évoqué un épisode dans l’affaire du pétrole qui pourrait avoir son pesant d’or dans l’enquête réalisée par la BBC sur le pétrole sénégalais.

Le président du mouvement ‘’Claire vision’’ a révélé sur la Sen Tv que l’ancien ministre des Affaires étrangères, « Mankeur Ndiaye, avait été dépêché en Russie par le Président Macky Sall pour aller négocier avec les Russes, notamment Gazprom, pour les intéresser sur le gaz sénégalais ».



Il s’agissait des 30% des actifs détenus par Aliou Sall et Frank Timis. « Ils ont fait miroiter 25% des ces actifs à Gazprom, avant de les vendre à BP ». Et Clédor Sène d’expliquer, « il y a dans cette affaire, un enjeu géostratégique mondial. Les Russes veulent garder leur monopole sur le gaz européen ».



Clédor Sène lâche alors une phrase pas dénuée de sens : « quand vous vous dressez contre les intérêts des ‘’toubabs’’ (occidentaux), ils règlent ça avec vous ». Allez comprendre !

