Enregistrement universel d’actes d’état civil : L’UE au secours de la commune de Thiès-ouest

et dégager les perspective pour le court terme. Dans le cadre du Programme d’appui au renforcement du système d’information de l’état civil et de la consolidation d’un fichier national d’identité biométrique, le nouveau maire de la commune de Thiès-Ouest,Dr Mamadou Djité, a reçu hier la visite d’une délégation de parlementaires européens.



C’est précisément dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Nekkal », qui entre dans le cadre de la modernisation du système d’état civil au niveau territorial surtout. La visite s’inscrit dans le cadre de la construction d’un centre d’enregistrement universel financé par l’Union Européenne, pour prendre en charge la lancinante problématique liée à la gestion de l’état civil.



Selon Aliou Ousmane Sall, directeur de l’état civil au ministère des Collectivités Territoriales, la commune de Thiès-Ouest a été sélectionnée au lendemain de la cartographie, pour déterminer les communes devant bénéficier d’un centre construit et équipé.Il s’y ajoute que les agents officiers et auxiliaires d’état civil vont bénéficier de formations. « Ce projet va contribuer à aller vers l’enregistrement universel des actes d’état civil. C’est dans ce cadre que nous sommes aujourd’hui à Thiès-Ouest, avec le maire et la délégation des parlementaires, mais aussi avec les acteurs au niveau territorial, pour voir le travail qui a été fait, les acquis, mais surtout les perspectives pour le court terme » explique-t-il.



Ce centre s’inscrit dans le cadre global du programme qui concerne 34 communes du Sénégal, pour un coût de 18 milliards de Fcfa. Pour Thiès-Ouest, les travaux vont bientôt démarrer, pour une durée de 6 mois.



Selon lui, Thiès-Ouest a remplitoutes les conditions pour être bénéficiaire, d’autant plus d’ailleurs que les locaux de son centre d’état civil sis au quartier 10ème RIAOM sont sous location. Il souligne qu’à travers le pays, certains centres seront rénovés, d’autres équipés. Il s’y ajoute que certains centres vont bénéficier d’une digitalisation, permettant aux usagers d’avoir un acte d’état civil sécurisé, sans se déplacer. Et 15 millions d’actes seront numérisés et 30 millions seront indexés actes d’état civil au niveau du Sénégal mais également état civil consulaire.



Il a annoncé des séances de renforcement de capacités à l’échelle nationale. Le maire Mamadou Djité insiste sur l’opportunité et la pertinence de ce projet.



«En moins de deux semaines, nous avons pu rencontrer les populations qui habitent le quartier 10eme où il sera érigé. Et à l’unanimité, les populations ont marqué leur adhésion», affirme l’édile de Thiès-Ouest. Pour lui, la question des enfants non déclarés à la naissance constitue un problème inquiétant mais avec ce projet, ce sera un vieux souvenir dans quelques années.



«En ce qui concerne en tant qu’élus locaux, nous allons tout faire pour sensibiliser au maximum les populations sur l’importance de l’état civil, parce que sans état civil, pratiquement on n’est pas citoyen et on n’est pas concerné par la vie sociale. Ce qui constitue un danger et une insécurité juridique pour l’Etat», clame le nouveau maire de la Commune de Thiès-Ouest.



Il renseigne que depuis sa création en 2008, la commune de Thiès-Ouest n’a jamais connu de problèmes d’actes frauduleux, venant des ambassades ou des services de l’Etat et c’est grâce à la compétence et à la performance des agents de l’état civil. «Ce projet va régler notre problème d’état civil secondaire. Vous remarquez l’étroitesse des locaux et le problème d’équipement, donc sa pertinence et son importance ne sont pas à démontrer», conclut-il

L’As