Enrichissement illicite: la Crei ne lâche pas Baldé, Madické, Samuel Sarr, Ousmane Ngom...

La Cour de répression et de l’enrichissement illicite (Crei) est toujours en activités. Cette juridiction d’exception très controversée qui avait poursuivi et condamné l'ancien ministre Karim Wade, l'ancien patron du Cadastre Taïbou Ndiaye et leurs complices, est toujours aux trousses d’autres anciens dignitaires du régime de Me Abdoulaye Wade. C’est en tout cas ce qu’a confié un membre de la juridiction à L’Observateur, qui en a fait un dossier dans livraison du vendredi.



« Aucun dossier n’a été retiré à la Crei. Tous les dossiers sont là. Les enquêtes préliminaires ont été bouclées », a notamment dit la source, avant de révéler pourquoi certains dossiers n’ont toujours pas été transmis à la commission d’instruction. « Je ne peux entrer dans les détails des dossiers pendants (devant la justice), mais aucun dossier, à part ceux de Karim Wade, Aïda Ndiongue et Abdoulaye Baldé, n’a été transmis à la commission d’instruction. Pour les autres, comme Me Madické Niang, Samuel Sarr, Ousmane Ngom, les enquêtes préliminaires ont été bouclées », informe-t-elle.



D'ailleurs, la même source ajoute que le dossier d'Abdoulaye Baldé, l’ancien frère jumeaux de Karim Wade est le plus avancé. « Il pourrait être renvoyé en jugement, renseigne-t-elle. C’est une possibilité, vu que son dossier est déjà à la Commission d’instruction, qui après avoir terminé les auditions, avait saisi le parquet spécial pour le réquisitoire définitif. Soit c’est un non-lieu, soit la jugement. Mais rien n’est encore décidé ».