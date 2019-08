Enseignement : C20, un nouveau cadre syndical sur les fonts baptismaux

Un nouveau cadre syndical, appelé C20 est mis en place pour mutualiser les forces et prendre les intérêts moraux et matériels des enseignants et de l’école. « Nous sommes arrivés à un moment auquel, il faut trouver un cadre pour prendre en compte les préoccupations des enseignants et de l’école. Nous avons senti la nécessité d’être dans un cadre beaucoup plus élargi, plus pertinent et plus efficace », a précisé le Secrétaire général du C20, Mamadou Tamba



Ledit cadre est composé actuellement de 27 syndicats d’enseignants. Ses membres, profitant de la rencontre avec la presse, exigent le paiement des rappels qui s’estiment entre 95 et 100 milliards de FCfa. « C’est un chiffre astronomique. Ce sont des rappels d’intégration, de validation, de reclassement etc. Le syndicat compte prendre les préoccupations récurrentes des enseignants », dit-il.



En dehors du paiement des rappels, ce nouveau cadre, se donnant les moyens de renforcer l’unité syndicale, s’engage dans le combat pour la résolution des problèmes des enseignants. Et, il demande à tous les enseignants de se tenir prêts pour d’éventuels mots d’ordre.











Leral