Enseignement: L’année scolaire prolongée jusqu’au 30 septembre 2020 Le président de la République Macky Sall a, via le décret 2020-1487, prolongé l’année scolaire jusqu’au 30 septembre 2020 à 12 heures. Le même document a fixé la rentrée scolaire 2020/2021 au 05 novembre 2020 pour le personnel enseignant et administratif, et au 12 novembre pour les élèves. Ces réaménagement s’expliquent par l’impact que la crise sanitaire du Coronavirus a eu sur le calendrier scolaire.

