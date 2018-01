Enseignement Supérieur: Le Président Macky Sall pour le paiement régulier et à date, des allocations de bourses, des salaires des enseignants

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Janvier 2018 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|

Présidant, le Conseil des ministres, hier mercredi 17 janvier, au palais de la République, le Chef de l'Etat dans sa communication autour de la priorité accordée à la stabilité et à la modernisation du système d’enseignement supérieur et de recherche dans le cadre du Plan Sénégal Emergent, a demandé au Premier Ministre de tenir, dans les meilleurs délais, un Conseil interministériel d’évaluation de l’application effective des 11 décisions et des 78 recommandations issues des concertations sur l’avenir de l’enseignement supérieur et de la recherche.



Ainsi, au regard de l’attention particulière qu’il convient d’accorder au financement adéquat du fonctionnement des universités à travers une gestion transparente et efficiente de toutes les ressources budgétaires mobilisées ou générées par les activités d’enseignement et de recherche, le Chef de l’Etat invite le Gouvernement à évaluer l’état d’exécution de l’ensemble des contrats de performance signés avec les structures universitaires et à veiller à une application intégrale de la réforme des titres concernant l’ensemble des enseignants et chercheurs.



Sur le même chapitre, le Chef de l’Etat invite le Gouvernement à assurer, le paiement régulier et à date, des allocations de bourses nationales et étrangères, des salaires des enseignants, des personnels administratifs, techniques et de services (PATS) ainsi que le bon fonctionnement des centres régionaux des œuvres universitaires récemment créés.



Pour conclure, le président de la République demande au Gouvernement de veiller à l’orientation de l’ensemble des bacheliers et au règlement des arriérés dûs aux établissements d’enseignement supérieur privés.









Leral.net





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook