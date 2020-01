Enseignement : le G20 annonce un débrayage mardi prochain Le G20 qui regroupe une vingtaine de syndicats d’enseignants de l’élémentaire et du moyen secondaire annonce un débraye le mardi 14 janvier prochain sur toute l’étendue du territoire. C’est ce qu’a annoncé le coordonnateur du G20 Mbaye Sarr sur la RFM. Les enseignants comptent ainsi amener le gouvernement à revoir le système de rémunération des agents publics. Selon Mbaye Sarr, une étude faite dans ce sens est déjà bouclée et remise au chef de l’Etat. Aussi, le G20 demande-t-il l’ouverture de négociations entre les enseignants et l’Etat, faute de quoi, il menace de perturber l’année scolaire en cours.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020 à 12:23 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos