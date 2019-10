Enseignement : le G20 va déposer un préavis de grève Le G20 va déposer un préavis de grève cette semaine. C’est ce qu’a annoncé le Secrétaire général du Cusems, Dame Mbodji, membre de cette organisation.

« Nous nous sommes regroupés avant le Magal et nous décidé d’une plénière des secrétaires généraux qui aura lieu le 24 octobre prochain. A cette occasion, les plénipotentiaires vont rédiger une plateforme revendicative et déposer un préavis de grève juste après », a déclaré Dame Mbodji sur la RFM.

Et de poursuivre, « le gouvernement est dans le louvoiement, de connivence avec le G6. Aujourd’hui, il y a beaucoup de lenteurs concernant notamment l’apurent de la dette ou encore le système de rémunération des enseignants. Ils sont dans le dilatoire et nous l’accepterons pas ».



