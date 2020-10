Enseignement professionnel: Le ministre Dame Diop alloue 500 millions FCfa à 258 établissements privés Dans le cadre du Plan de résilience national, le ministre Dame Diop, en charge de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat, a remis, hier, à Diamniadio, un chèque de 500 millions de francs Cfa aux 256 établissements privés de formation professionnelle et technique. Cet appui concerne 3 catégories, dont 7 établissements privés reconnus, 125 autorisés et 124 provisoirement autorisés, a renseigné le ministre.

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 09:38 | | 0 commentaire(s)|

Un programme qui va permettre d’atténuer les effets de la Covid-19 et de permettre à ces institutions, de bien préparer la rentrée. La contribution du privé dans les effectifs de formation, représente 45% des effectifs de formation professionnelle. Un taux de réussite au Bac technique qui avoisine 67%. Ce qui constitue pour lui, une performance appréciable.



« Cela marque la solidarité de l’Etat envers ses administrés dans le domaine de l’éducation et de la formation, frappé de plein fouet par les conséquences de la pandémie à Covid-19 », a dit le ministre Dame Diop, qui a aussi saisi cette tribune pour annoncer d’importantes mesures allant dans le sens de « mieux orienter les actions et d’offrir des offres de formation en adéquation avec le marché du travail ».



« Même si les établissements privés fournissent d’innombrables efforts visant à accompagner l’Etat dans cette mission de service public, force est de constater que l’univers actuel est caractérisé par une disparité des contenus d’enseignements et des approches ; une inadéquation des offres d’enseignements avec la demande de marché de travail et de l’économie nationale », reconnaît M. Diop, qui promet d’y remédier avec « des ruptures importantes ».



Dans cette optique, il dit avoir instruit les services compétents à un audit national des établissements privés de formation professionnelle.



« L’objectif, c’est d’avaler les offres de formation et de vérifier l’application de la réglementation liée au fonctionnement des établissements privés professionnel et technique, de vérifier et de promouvoir davantage l’application du cahier des charges et de référents de ces établissements privés », a-t-il annoncé devant les acteurs du secteur.











Vox Populi



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos