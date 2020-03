Enseignement supérieur : 48 heures de grève encore décretées par le Saes

La « guerre » entre le Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur (Saes) et l’État du Sénégal se poursuit. Après l’expiration de leur mot d’ordre de grève, le Saes décrète encore 48 heures à partir de ce lundi 9 mars. Les syndicalistes dénoncent ce qu’ils qualifient de "comportement va t’en guerre" de leur ministère de tutelle, remettant en cause l’engagement de Cheikh Omar Anne. Fort de ce fait, le Saes invite tous ses membres à suspendre leurs activités pédagogiques, et les formations payantes.



Pour rappel, les camarades de Malick Fall exigent la signature et l’application des textes de gouvernance des universités publiques, la mise en œuvre des préalables nécessaires à la prise en charge des bacheliers 2019, la finalisation des chantiers en cours dans les universités, la valorisation des conditions de la recherche.

