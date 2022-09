Enseignement supérieur/ Avec une capacité de 40 000 places: L’Université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio va ouvrir ses portes en octobre

L’Université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio va accueillir d’ici quelques semaines, ses étudiants. Ce temple du savoir d’une capacité de 40 000 places va ouvrir ses portes dès ce mois d’octobre.



Ladite université est à vocation scientifique avec ses grandes écoles comme l’Ecole supérieure des Sciences et Techniques de l’Ingénieur (Esti), l’Ecole supérieure des Sciences Agricoles et de l’Alimentation (Es2a), l’École supérieure des mines, de la géologie et de l’environnement (Esmge), l’École supérieure d’urbanisme, d’architecture et d’aménagement du territoire (Esu2a) et la Haute école d’économie et de gestion (Heeg).