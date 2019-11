Enseignement supérieur : Le Saes/Ucad en débrayage aujourd'hui Le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (Saes/Ucad) observe un débrayage aujourd'hui à partir de 9h00 et suspend toute activité pédagogique et de recherche. C’est pour protester contre le non-paiement des sommes dues aux enseignants, au cours de l’année académique 2018-2019.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2019 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

L'As qui donne l’information ajoute que le Saes convoque aujourd'hui une Assemblée Générale d'informations de Campus, qui sera suivie d’une marche vers l'Ucad 3, puis un sit-in et un point de presse devant le bureau du Recteur.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos