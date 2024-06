Enseignement supérieur : Le ministre Dr. Abdourahmane Diouf, promet un recrutement annuel de 500 enseignants

Il faut voir que le gouvernement en 2015, n’a fait que 210 postes et 200 postes en 2019. Soit 410 postes en presque un peu moins de 10 ans, alors que le nombre est à exploser

Aujourd’hui, 73% des enseignants sont des vacataires, des enseignants journaliers qu’on paye à la tâche dans cette université sénégalaise, pour plus de 200.000 étudiants, c’est quand même extraordinaire. Rien qu’à l’université Sine Saloum Elhadj Ibrahima Niasse de Kaolack, on a 93% de vacataires, et seulement, 7 permanents

Le ratio aujourd’hui, c’est un enseignant pour 80 étudiants. Alors que pour l’Unesco, la norme, c’est 1 sur 20, alors qu’on est à 1 sur 80 au Sénégal. Imaginez qu’on veuille avoir les mêmes résultats que les universités des autres pays du monde. C’est impossible. C’est intenable

on ne peut pas développer l’enseignement supérieur en ayant des enseignants journaliers, qui sont dans la précarité. Il nous faut recruter. On a plus de 6 500 vacataires au Sénégal, qui attendent d’être recrutés

si le gouvernement avait respecté ses engagements depuis ces dernières années, on n'en serait pas là. Il aurait fallu continuer le recrutement de 200 postes chaque année. Si on avait continué le recrutement de 200 postes chaque année, on n’en serait pas là. On est là face à un problème. Ce qui fait que les années académiques ne finissent pas. C’est des enseignants qui se démultiplient pour faire les cours partout. Il nous faudrait recruter des jeunes docteurs qui sont là, qui ont été formés et bien formés. Qui sont là ou dans la Diaspora et qui peuvent venir nous appuyer. Ce qui n’a pas été fait malgré les engagements pris par le gouvernement, avec les différents accords signés avec le Saes

C’est pour nous une déclaration, qu’on attend qu’elle se matérialise. Des promesses, on en a vues et entendues. On espère que ce ne sera pas un effet d’annonce seulement. Ce qui nous intéresse, c’est qu’elle soit matérialisée