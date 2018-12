Enseignement supérieur: Les établissements privés rouvrent leurs portes aux étudiants exclus

Tout est bien qui finit bien. Les responsables de la Fédération des établissements d’enseignement supérieur du Sénégal ont trouvé un accord de principe avec l’Etat du Sénégal pour rouvrir leurs portes aux milliers d’étudiants en vacances forcées, depuis deux mois. Ce, du fait d’une dette de 16 milliards de francs CFA que le gouvernement devait verser aux établissements.



Même si un acompte de 3 milliards FCFA a, déjà, été versé par le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ.



Selon Source A, les responsables des Ecoles privées devront, dans les prochains jours, animer une conférence de presse aux fins de disserter sur l’accord trouvé avec le gouvernement et qui a abouti à leur décision de reprendre les étudiants exclus.

