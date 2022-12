Enseignement supérieur: Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio inaugurée, cet après-midi

Le président de la République procéde cet après-midi, à l’inauguration de la 2e université de Dakar, l’université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio.



Avec une capacité 40 mille étudiants, avec un coût de 60 milliards de Fcfa, cette université à vocation Sciences et Technologies va accueillir les pensionnaires de l’ École supérieure des Sciences et Techniques de l’Ingénieur (ESTI), de l’École supérieure des Sciences Agricoles et de l’Alimentation (ES2A), de l’École supérieure des Mines, de la Géologie qet de l’Environnement (ESMGE), de l’École supérieure d’Urbanisme, d’Architecture et d’Aménagement du Territoire (ESU2A) et de la Haute École d’Économie et de Gestion (HEEG).



Cette nouvelle université a été construite sur une assiette foncière de 42 hectares.